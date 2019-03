Wie in den letzten Jahren bietet die Gemeinde St. Franziskus wieder eine „ Zeit der Stille“ in der offenen St.-Norbert-Kirche an. An jedem Donnerstag im März ist die Kirche ab 17.30 Uhr geöffnet für alle, die Ruhe, Besinnung oder Zeit für ein Gebet suchen. Durch meditative Musik und besondere Beleuchtung der Kirche wird die Zeit besonders gestaltet. Im Anschluss beginnt um 19 Uhr die Abendmesse.