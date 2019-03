Münster-Coerde -

Am Dienstag (12. März) beginnt das Tiefbauamt mit Asphaltarbeiten an den Geh- und Radwegen der Straße „Zum Rieselfeld“ zwischen Kanalstraße und Holtmannsweg sowie am Geh- und Radweg am Holtmannsweg zwischen der Straße „Zum Rieselfeld“ und dem Bahnübergang.