Die Asphaltarbeiten am Geh- und Radweg der Straße „Zum Rieselfeld“ und des Holtmannswegs haben begonnen. Der Abschnitt, der bearbeitet wird, beginnt an der Kanalstraße in Kinderhaus und reicht bis kurz vor den Bahnübergang an der Coerder Speicherstadt. Fahrradfahrer müssenwährend der Bauarbeiten, die laut Tiefbauamt vor­aussichtlich bis zum 19. März dauern werden, auf die Straße ausweichen. Aus diesem Grund gilt auf dem vielbefahrenen Abschnitt zwischen Coerde und Kinderhaus während der Bauzeit nun Tempo 30.