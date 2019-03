Auch Bildungsreferentin Rita Braun und Beisitzerin Rita Burlage wurden wiedergewählt. Das Amt des Kassenprüfers übernimmt Bernhard Abbing .

Die gut besuchte Versammlung im Freizeitheim St. Norbert begann mit dem Rückblick auf ein abwechslungsreiches Jahresprogramm.

Präses Pfarrer André Sühling betonte anschließend in seinem Grußwort, dass es wichtig sei, sich mit aktuellen Ideen auseinanderzusetzen: „Die Kinder und Jugendlichen machen es uns jeden Freitag vor: Friday for Future, im Großen denken. Davon kann man etwas lernen.” Auch wenn die Aktion umstritten sei. Auch die KAB setze immer wieder Impulse: „So sollte es weitergehen: Einfach nicht klein, sondern groß denken“, so Pfarrer Sühling.

Zu Gast war auch der Bezirksvorsitzende der KAB, Wolfgang Kollek. Der von einigen erwartete Fragensturm bezüglich der Beitragserhöhung blieb aus. Den Kassenbericht stellte Dieter Gedig vor.

Die KAB St. Norbert-St. Thomas Morus ehrte auf ihrer Versammlung auch ihre langjährigen Mitglieder. So erhielten Marlies Fuhrmann, Hermine Nienhaus sowie Bernhard und Heidi Abbing eine Urkunde für 25 Jahre Mitgliedschaft in der KAB, Hans-Georg und Brigitte Gramm sind bereits 40 Jahre Mitglied.