Der Bebauungsplan 557 „Coerde – Stadtteilzentrum am Hamannplatz“ steht am Dienstag (19. März) auf der Tagesordnung der Bezirksvertretung (BV) Nord.

Dabei geht es zum einen um den Beschluss über die Stellungnahmen zum Entwurf und zweitens um den Satzungsbeschluss.

13 Stellungnahmen sind in der Vorlage aufgeführt, denen nicht gefolgt werden soll, so die Verwaltung. Dazu gehören auch zwei Anregungen der Bürgerinitiative Hamannplatz. Sie hatte mehrfach dafür plädiert, die Optik der neuen Gebäude „harmonisch mit den Fassaden der alten, weiter bestehenden Gebäude abzustimmen“ und sich für eine kontrastierende Gestaltung von rotem Klinker und modernem Architekturbeton ausgesprochen. Auch die Bezirksvertretung Nord hatte diese Optik favorisiert.

Der Gestaltungsbeirat hatte sich mehrmals mit dem Hamannplatz befasst. In der Diskussion zur Gestaltung war es auch um ein erhöhtes Vordach bei Aldi gegangen: Der Gestaltungsbeirat hatte in seiner letzten Sitzung am 29. Januar dem Vorschlag von Bürgerinitiative und BV für eine niedrige Dachausführung entsprochen. Er war aber bei der Empfehlung geblieben, die neuen Gebäude voll zu verklinkern.

Das findet sich jetzt so auch in der Vorlage der Verwaltung wieder. Die Bürgerinitiative Hamannplatz hofft, dass die Politik eine Gestaltung wie aus dem Norden gewünscht befürwortet.

Sie setzt sich zudem (Anregung zwei) für den Erhalt des „Kletterbaums“ vor der Coerde-Apotheke ein.