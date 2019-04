Premiere in der Meerwiese

Münster-Coerde -

Im Theater in der Meerwiese kommen Kinder am Sonntag (7. April) in den Genuss, eine Premiere zu sehen. Das „Theater Glux“ führt das Stück „Ha Psst! Frau Dr. D. Zibel hat einen Ohrwurm“ zum ersten Mal auf.