Es geht nicht nur um heiße Öfen

Es leuchten schon die ersten Sonnenstrahlen durch die dunklen Wolken, die Straßen sind meist trocken oder zumindest eisfrei und die Temperaturen nicht mehr zu kalt. Da juckt es doch vielen in den Knochen, ihr Motorrad aus dem Winterschlaf zu holen. Doch Vorsicht: Nach der langen Pause können die ersten Meter durchaus ein bisschen holperig werden.

Das wissen auch die Mitglieder des Mot-Treff-Kotten. Aber sie wollen bei ihrer traditionellen Saisoneröffnung nicht etwa den Moralfinger erheben, sondern veranstalten kurzerhand wie schon im Vorjahr einen Tag der offenen Tür. „Wir wollen den Besuchern zeigen, wer wir sind und was wir machen”, freut sich Pressesprecherin Beate Klann .

Denn viele wüssten gar nicht, wie breit gefächert das Programm des Mot-Treff-Kottens für die Mitglieder und Interessierte aufgestellt sei – und was alles noch nebenbei laufe. „Wir sind beispielsweise ganz groß in der Jugendgerichtshilfe tätig und kümmern uns um straffällig gewordene junge Menschen”, wirft der zweite Vorsitzende Michael Schwarz ein.

Mitglieder können in diesem Jahr gleich an drei Verkehrssicherheitstrainings auf einem echten Sicherheitsplatz mit dem vereinseigenen Sicherheitstrainer Bernd Simon teilnehmen. Auch das Aushängeschild des Kottens, die 38. Motorradtage, werden in diesem Jahr wieder stattfinden – in gewohnt großer Manier und mit spannendem Programm vom 20. bis 23. Juni.

„Für den Nachwuchs gibt es immer samstags ein Treffen für Rollerfahrer, wir treffen uns zwei Mal in der Woche und machen auch in diesem Jahr wieder Ausfahrten und Reisen“, verriet Klann. Dieses Mal geht es unter anderem in die Eifel.

Aber auch das Fahren werde nicht zu kurz kommen. Das gilt auch für den Tag der offenen Tür, der am 13. April (Samstag) am Kotten in den Rieselfeldern stattfindet. „Auch dort wird es neben einem großen Informationsstand geführte Touren durch das Münsterland und den Teutoburger Wald geben”, verspricht Schwarz. Ebenso werde für das leibliche Wohl gesorgt und so manches gute Benzingespräch erwartet. Vielleicht gibt es dann auch ein paar gute Tipps für den Saisonstart.

Einen ganz wichtigen haben die Biker jetzt schon parat: „Wolke. Sprich: Wasser, Öl, Luft, Kraftstoff, Elektrik kontrollieren.” Wobei das mit der Elektrik oft gar nicht so einfach gehe. „Wer nicht selber schraubt, tut gut daran, die Maschine vor der Saison von einem Fachmann durchchecken zu lassen”, so der Profitipp.

Weitere Informationen über den Mot-Treff-Kotten, auch zum Tag der offenen Tür, gibt es im Netz.

| www.mot-treff-kotten.de