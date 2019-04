Die neue Filiale der Sparkasse Münsterland Ost im Coerdemarkt am Hamannplatz wird pünktlich fertig. Das hat Marco Hölscher , Pressesprecher der Bank, auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt. Der Umzug zum gegenüberliegenden neuen Standort werde über das kommende Wochenende stattfinden und erfolge innerhalb des Coerdemarktes.

„Für einen reibungslosen, sicheren und schnellen Umzug ist vor allem eines notwendig: Eine detaillierte Abstimmung mit Transportfirmen und weiteren Dienstleistern, die beim Umzug mitwirken, damit die Filiale am kommenden Montag pünktlich die Türen öffnen kann“, erläutert Marco Hölscher. Auch die Versorgung mit SB-Geräten wird gewährleistet. Die SB-Geräte ziehen schrittweise um, das heißt: Sowohl am alten Standort (Hamannplatz 9) als auch am neuen (Hamannplatz 14-16) stehen immer ein Geldautomat und ein Kontoauszugsdrucker bereit. Nach dem Umzug stehen den Kunden dann wie zuvor zwei Kontoauszugsdrucker, ein Münzzähler sowie drei SB-Automaten zur Verfügung. „Zukünftig beraten wir unsere Kunden nicht mehr am jeweiligen Arbeitsplatz des Beraters, sondern in Beratungsräumen, die einen lokalen Bezug haben, beispielsweise durch Fotografien von Plätzen und Orten in Coerde“, so der Sparkassen-Pressesprecher weiter. Die Möbel in den Beratungsräumen sind moderner und fügen sich in das individuellere Design der Räumlichkeiten ein. Die neue Filiale und die Beratungsräume sind – genau wie am alten Standort – ebenerdig und damit barrierefrei zugänglich. Da die Sparkasse Münsterland Ost als Mieter in die Immobilie einzieht, sind die Investitionskosten überschaubar. Marco Hölscher: „Wichtig für unsere Kunden ist, dass die Ansprechpartner vor Ort unverändert bleiben“. Insgesamt fünf Kollegen sowie ein Azubi sind ab kommenden Montag (8. April) für ihre Kunden vor Ort da.

Zur Neueröffnung (ab 9 Uhr) sind Kunden in Coerde herzlich eingeladen, die neue Filiale zu besichtigen.