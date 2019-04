60 Jahre durch dick und dünn

Ein einschneidendes Erlebnis brachte damals das große Glück: Karlheinz und Josefa Focke lernten sich während eines Tanzabends kennen – und verlobten sich gerade mal ein Jahr später. „Es war der 60. Geburtstag meiner Mutter, an dem er mir den Antrag machte“, erinnert sich Josefa Focke. Nach der Hochzeit lebte das Paar zunächst in Billerbeck, dann ging es über die Innenstadt in die Wohnung nach Coerde, wo die beiden Jubilare seit 1966 leben. Karlheinz Focke war als Lokführer tätig. Seine Frau kümmerte sich um die drei Kinder und den Haushalt. Karlheinz Focke war Mitbegründer des Coerder Schützenvereins und des Coerder Carnevals-Clubs ( CCC ). Josefa Focke engagiert sich noch heute ehrenamtlich im Café des Papst-Johannes-Paul-Stifts.

Ihre goldene Hochzeit feierten Karlheinz und Josefa Focke noch in Sassnitz auf Rügen. Diesmal geht es nicht ganz soweit. Gefeiert wird in ein paar Tagen in der Nähe von Kinderhaus. Die ganze Familie, die drei Kinder, die Schwiegertochter, die zwei Enkel und deren Lebenspartnerinnen sind sehr stolz auf sie und möchten dieses Ereignis mit dem Jubelpaar gebührend feiern.

Ein Tanzabend brachte das große Glück: Karlheinz und Josefa Focke lernten sich auf einem solchen kennen – und verlobten sich gerade mal ein Jahr später. „Es war der 60. Geburtstag meiner Mutter, an dem er mir den Antrag machte“, erinnert sich Josefa Focke, die heute (8. April) mit ihrem Mann die goldene Hochzeit feiert. Nach der Hochzeit lebte das Paar zunächst in Billerbeck, dann ging es über die Innenstadt in die Wohnung nach Coerde, wo die beiden Jubilare seit 1966 leben.

Karlheinz Focke war als Lokführer tätig, während sich seine Frau um die drei Kinder und den Haushalt kümmerte. Focke war Mitbegründer des Coerder Schützenvereins und des Coerder Carnevals-Clubs (CCC). Josefa Focke engagiert sich ehrenamtlich im Café des Papst-Johannes-Paul-Stifts. Gemeinsame Hobbys des Paares sind ihr Schrebergarten, Radtouren, Wassergymnastik und Reisen, die sie unter anderem nach Mallorca, Sardinien und Südtirol führten. Ihren Hochzeitstag verbringen die Jubilare, wie es sich für Reisefans gehört, auf der Insel Rügen.

