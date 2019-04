„Gott will Leben!“: Unter diesem Motto bietet das St.-Norbert-Familienzentrum in Kooperation mit der St.-Franziskus-Kirchengemeinde spannende Aktionstage für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren an.

Los geht es am Donnerstag (11. April): Barbara Lipperheide vom Haus der Familie, wird ab 14.30 Uhr eine biblische Erzählwerkstatt für Familien zum Thema Palmsonntag durchführen. Anschließend werden Palmstöcke gebastelt, die am Sonntag (14. April) um 11 Uhr im Gottesdienst gesegnet werden.

Dass Gott Leben will, können die Kinder in der Karwoche von Montag bis Mittwoch bei drei verschiedenen Aktionen erleben. Am Montag (15. April) ist von 10 bis 16 Uhr ein Ausflug zu einem Tiergehege mit einem gemütlichen Picknick geplant. Am Dienstag (16. April) geht es von 10 bis 16 Uhr auf die Suche nach „Lebensspuren“ in den Rieselfeldern.

Am 17. April (Mittwoch) gibt es eine Aktion von 10 bis 16 Uhr rund um das Thema „Ei“. Zudem werden die Teilnehmer der Aktionstage einen Hühnerhof besuchen, um dort auch die Spuren des Lebens zu entdecken.

Am Gründonnerstag (18. April) feiern alle mit den Familien gemeinsam um 15 Uhr einen Kindergottesdienst: „Wir werden eine große Mahlgemeinschaft sein“, heißt es in der Ankündigung des Familienzentrums.

Karfreitag werden die Kinder um 11 Uhr den Kreuzweg Jesu mitgehen. Anschließend essen alle Familien gemeinsam westfälischen „Struwen“.

Ostermontag wird um 11 Uhr in der St.-Norbert-Kirche ein Familiengottesdienst gefeiert. Mit der Eiersuche und bei einem knisternden Feuer endet das Osterfest für Familien.

Wer sehen möchte, „wie wunderbar die Schöpfung leben will“, so die Ankündigung weiter, ist in der Woche nach Ostern ins Familienzentrum St. Norbert eingeladen: Dort werden Hühnereier ausgebrütet. Der Schlupf der Küken kann hautnah miterlebt werden.