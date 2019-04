Der Frühling ist eine gute Zeit, um die Vogelstimmen erkennen zu lernen, etwa den Gesang des Blaukehlchens (Bild). Diese Gelegenheit bietet die Biologische Station Rieselfelder am Freitag (12. April): Um 18 Uhr startet die zweistündige Vogelstimmen-Führung unter Leitung des Biologen Frank Peterskeit. Kosten: 6,50 Euro. Am Sonntag (14. April) findet von 15 bis 17 Uhr eine naturkundliche Familienführung unter dem Motto „Nutria, Heckrind und Co.“ über die Säugetiere der Rieselfelder statt, die von der Biologin Dr. Giselheid Reding geleitet wird. Kosten: sieben Euro für Erwachsene, fünf Euro für Kinder und Jugendliche. Am Dienstag (16. April) stellt Reding von 10 bis 12 Uhr Familien mit Kindern ab sechs Jahren die Welt der „Hummeln und Wildbienen“ vor. Kosten: 6,50 für Erwachsene und 4,50 für Kinder und Jugendliche. Für die Teilnahme an den Führungen ist eine Anmeldung unter ✆ 16 17 60 bis zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn erforderlich. Alle Veranstaltungen starten an der Biologischen Station Rieselfelder Münster, Coermühle 181.