Volles Haus bei der Jubiläumsfeier der Heilpädagogischen Tagesgruppe (HTG) in Coerde: Schulleiterinnen, Politik und Weggefährten aus den Coerder Stadtteilnetzwerken waren gekommen, um dem vierköpfigen Team der Coerder Tagesgruppe, die zur Kinder- und Jugendhilfe St. Mauritz gehört, persönlich ihren Dank und Anerkennung für die Arbeit im Stadtteil auszusprechen.

Zum Team gehören Annette Fehsenfeld , Reinhard Rieger-Schomakers, Claudia von den Hoff und Leiter Udo Schonhoff . Sie sind spezialisiert: Das Team deckt die Bereiche Traumapädagogik, Kunsttherapie, Heilpädagogik und systemische Elternberatung ab. Die Tagesgruppe betreue bis zu elf Schulkinder ab dem Grundschulalter und deren Familien, erklärte Udo Schonhoff. So gehören regelmäßige Elterngespräche und Unterstützung in der Schule dazu. Die Kinder kommen nach der Schule zur Tagesgruppe und bleiben dort jeden Tag bis 17 Uhr. Dort werden Hausaufgaben gemacht, und es gebe, in Absprache mit den Schulen, auch eine schulische Förderung, berichtet Schonhoff, damit die Kindern den Anschluss fänden. Gemeinsame Aktionen für Eltern und Kinder werden ebenfalls angeboten. Für zwei Jahre kann ein Kind einen Platz in der HTG erhalten.

Fast so alt wie die Tagesgruppe ist der Circus Coerdini – und die Idee für dieses inzwischen den ganzen Stadtteil umfassende Projekt stammt direkt aus der HTG. Udo Schonhoff schlüpft seit 19 Jahren in die Rolle des Zirkusdirektors und führt in der stets rappelvollen Manege im Begegnungszentrum Meerwiese durchs Programm der vielen kleinen Akteure aus Coerdes Kitas, Schulen und Gruppen.

Udo Schonhoff bedankte sich bei der Jubiläumsfeier bei den Coerder Netzwerkpartnern für die gute und vertrauensvolle Kooperation: „Das erleichtert unsere Arbeit als Tagesgruppe.“

Maria Krautkrämer Oberhoff von der Kinder- und Jugendhilfe St. Mauritz erinnerte sich gut an die Zeit vor 21 Jahren, an den Start der Coerder Gruppe. Die HTG mietete die Wohnung bei der Wohn- und Stadtbau und habe so Familien in ihrem vertrauten Umfeld Hilfe und Förderung zukommen lassen können. Die stadtteilorientierte Ausrichtung bedeute eine Vernetzung mit Diensten und Einrichtungen vor Ort. Sie bedankte sich auch beim kommunalen Sozialdienst für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Die beiden Coerder Grundschulleiterinnen Ursula Bultmann und Anke Diekmann bedankten sich beim HTG-Team ausdrücklich für die engagierte Arbeit. Auch Werner Abbing, der stellvertretende Bezirksbürgermeister, würdigte die Arbeit nachdrücklich und wünschte dem Team Mut und Kraft für die Zukunft.