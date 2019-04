Polizeitaucher haben am Dienstag aus dem Dortmund-Ems-Kanal in der Nähe der Schleuse drei Tresore geborgen, berichtete die Polizei am Freitag. Die Froschmänner waren am Rügenufer im Rahmen einer Suchübung ins Wasser gestiegen und fanden zufällig die Geldschränke. Ein geborgener Safe konnte bereits einem Einbruch in eine Bäckerei in Mecklenbeck von Anfang Februar zugeordnet werden. Die Herkunft der anderen beiden Tresore ist bislang unklar, die Ermittlungen dazu dauern an. Hinweise von Zeugen, die in den letzten Wochen nördlich der Schleuse am Rügenufer verdächtige Beobachtungen gemacht haben, nimmt die Polizei unter ✆ 27 50 entgegen.