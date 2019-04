Zur Feldbegehung von Frau zu Frau mit der Referentin Ludgera Rehr laden die Landfrauen Sprakel-Sandrup-Coerde am 6. Mai (Montag) ein. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr bei Brigitte Lippmann , Coermühle 97. Was passiert auf den Feldern? Warum fährt der Landwirt schon wieder mit der Feldspritze auf den Acker? Interessierte erfahren mehr zu den landwirtschaftlichen Tätigkeiten und Arbeitsgängen auf den Feldern, so die Landfrauen. Eingeladen sind alle Frauen, die die Landwirtschaft näher kennenlernen möchten.

Im Anschluss gibt es einen gemütlichen Ausklang mit Imbiss auf dem Hof Lippmann. Eine Anmeldung ist bei Claudia Jürgens, ✆ 24 72 06, bis zum 3. Mai (Freitag) möglich. Für die Getränke und den Imbiss freuen sich die Landfrauen über eine kleine Spende.