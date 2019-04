„Blütenzauber und Schmetterlingswunder” ist die Fotoausstellung von Gerd Radecke im „Heidekrug“ am Rande der Rieselfelder überschrieben. Sie zeigt die Natur in Nahaufnahmen. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag (28. April) um 15 Uhr mit Livemusik: Zu hören sind Heike Hallaschka, Sopran, Gerd Radeke, Trompete, und Christiane Alt-Epping, Klavier.Die Ausstellung im „Heidekrug“, Coermühle 100, ist dort bis zum 15. September zu sehen.