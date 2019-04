Grüne und SPD wollen die Zuständigkeit der Bezirksvertretung (BV) Nord für die Ausweisung der Straße Coermühle im Europareservat Rieselfelder als Anliegerstraße nun juristisch klären lassen. Sie schlagen in ihrem Antrag für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Nord am 7. Mai (Dienstag) vor, Klage vor dem Verwaltungsgericht zu erheben. Angekündigt hatten sie diesen Schritt bereits im vorigen Jahr.

Auf Initiative von SPD und Grünen hatte die BV Nord im November – gegen die Stimmen der CDU und bei einer Enthaltung – für die Ausweisung der Coermühle als Anliegerstraße gestimmt.

Die Verwaltung der Stadt Münster indes bestreitet, wie berichtet, die Kompetenz der BV für eine solche Entscheidung und vertritt die Auffassung, dass es sich beim Aufstellen von Verkehrsschildern, durch die eine Verkehrsregelung erreicht wird, um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt.

Das Justiziariat der Stadt Münster stütze sich dabei maßgeblich auf eine Entscheidung des OVG Münster aus dem Jahre 2012, heißt es in der Begründung des Antrags von Grünen und SPD.

Doch der Fall Coermühle liege anders. Das OVG Münster habe seinerzeit „keineswegs entschieden, dass der sogenannte Teileinzug einer Straße grundlegend ein Geschäft der laufenden Verwaltung ist“, heißt es in der Begründung des Antrags der beiden Fraktionen. Die Zuständigkeit der Bezirksvertretung sei gemäß Paragraf 37 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen gegeben.

Die Fraktionen wollen eine deutliche Verkehrsentlastung im Europareservat erreichen: „Wir wollen auf jeden Fall vorankommen“, unterstreicht Bezirksvertreter Ralf Kiewit (Bündnis 90/Die Grünen). Auch Marianne Hopmann, Fraktionsvorsitzende der SPD in der BV Nord, ist mit ihrer Geduld am Ende: „Seit Jahren haben wir so viel versucht, etwas zu erreichen. Jetzt wird es Zeit, dass sich etwas tut.“

Der Vorschlag der CDU, neben der Coermühle einen kombinierten Geh- und Radweg anzulegen, löse das Verkehrsproblem nicht, sagt Ralf Kiewit.

Laut Antrag von SPD und Grünen soll die Coermühle als Anliegerstraße mit den Zusätzen „Anlieger frei“ sowie „Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei“ ausgewiesen werden. Die Anliegerstraße soll zwischen Biologischer Station und „Heidekrug“ eingerichtet werden.