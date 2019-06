Seinen 80. Geburtstag hat jetzt der Kleingärtnerverein Coerdeblick gefeiert. Die Vorsitzende Jutta Theile begrüßte zum Vereinsjubiläum ganz besonders auch die ehemaligen Mitglieder und erinnerte an den Umzug der Anlage vom alten Standort auf dem Gelände des heutigen Verwaltungszen­trums Nord zum jetzigen Standort am Edelbach im Jahr 1978. 44 Gärten gehören zu dieser Anlage.

Rosi Reher und Wolfgang Behlau, die schon in der alten Anlage einen Garten bewirtschafteten und auch heute noch aktive Kleingärtner am neuen Standort sind, wurden mit einer Urkunde für die lange Treue geehrt.

Horst Stronk, Vorsitzender des rund 5700 Mitglieder starken Stadt- und Bezirksverbandes der Kleingärtner, überbrachte Glückwünsche und ein Geldgeschenk vom Stadt- und Bezirksverband an den Verein. Bei herrlichem Sonnenschein genossen die Kleingärtner und ihre Besucher Kaffee und Kuchen, heißt es in der Pressemitteilung des Kleingärtnervereins Coerdeblick. Die jungen Gäste vergnügten sich auf der Hüpfburg und amüsierten sich an diversen Spielständen. Abends wurde gegrillt und bei bester Stimmung gefeiert.