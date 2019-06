Die Biologische Station Rieselfelder Münster bietet am Freitag (21. Juni) zwischen 17 und 19 Uhr ein Einsteiger-Seminar für die Vogelbestimmung mit der Naturführerin Sabine Deutschmann an. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Am Sonntag (23. Juni) leitet Udo Wellerdieck von 10 bis 18 Uhr eine Rad-Exkursion an die Ems: Treffpunkt nur für diese Veranstaltung ist der Dorfplatz 29 in Gimbte.

Einen intensiven Blick auf die Käfer der Rieselfelder wirft die Biologin Dr. Giselheid Reding in der Familienveranstaltung „Ritter in goldener Rüstung“ ebenfalls am Sonntag von 15 bis 17 Uhr. Treffpunkt für die Vogelbestimmung und die Käfer-Wanderung ist die Biologische Station Rieselfelder Münster, Coermühle 181. Die Anmeldungen für alle Führungen müssen bis Freitag um 12 Uhr unter ✆ 16 17 60 erfolgen.

Glanzkäfer Foto: pp

Die Biologische Station weist in puncto Eichenprozessionsspinner darauf hin, dass der Weg von der Bushaltestelle Rieselfelder (Linie 4) an der Kanalbrücke bis zur Biologischen Station „nicht unproblematisch“ ist, so Dr. Hans-Uwe Schütz. Am gesamten Hessenweg bis zur Biologischen Station befänden sich Eichen wie auch an den übrigen Rändern der Rieselfelder.

Im Gebiet selbst dominieren alte Obstbäume.