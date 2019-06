Das „Coerde Mittendrin“ hat ein neues Domizil: am Hamannplatz 38. Dort ist nun auch der Seniorentreff der Gruppe „Älterwerden in Coerde“ zu finden.

Sozialarbeiterin Isabel Müller vom DRK , das an derselben Adresse zu Hause ist, gab zwar zu, dass die steile Treppe für ältere Herrschaften nicht ideal sei. Aber: Es gehe darum, das Engagement im „Mittendrin“ nicht im Sande verlaufen zu lassen. Einig waren sich alle: Sie wollen das Beste daraus machen. Das unterstrich auch Werner Abbing, der als stellvertretender Bezirksbürgermeister zu Wiedereröffnung gratulierte, und sich als Mitglied der Gruppe über die Interims-Lösung freute.

Andreas Viehoff-Heithorn von der Kommunalen Seniorenvertretung unterstrich die Bedeutung der Gruppe „Älterwerden in Coerde“. Kreise wie diese seien „Seismographen, die ausschlagen, wenn etwas in Stadtteilen nicht so ist, wie es sein müsste.“ In Coerde sei ein starkes Team vor Ort, betonte Viehoff-Heithorn.

Ein gutes Jahr gab es das „Mittendrin“ am Hamannplatz 11. Eröffnet wurde es am 19. Juni 2017 in den Räumlichkeiten des ehemaligen Spielsalons. Am 31. Juni 2018 wurde es geschlossen, die Räume wurden gebraucht. Der Umbau im Bestand des Coerdemarkts hatte „Mittendrin“ erreicht. Nun geht es am Hamannplatz 38 weiter.

Im Seniorentreff gibt es auch gleich ein neues Angebot: einen Tablet-Kursus für Ältere. Er ist ausgebucht, aber es gibt eine Option auf Wiederholung.