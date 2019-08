Sonnenblumen säumen malerisch die Wegesränder in Münsters Norden – wie hier am Ashölterweg. Das Saatgut hat die Stiftung Westfälische Kulturlandschaft für das Projekt des landwirtschaftlichen Kreisverbands zusammengestellt. Und Ortslandwirt Georg Schulze Dieckhoff hat sich auf seinen Trecker gesetzt und Ende Mai das Saatgut für Landwirte des Sprakeler Ortsverbands auf deren Flächen ausgesät. Rund drei Meter breit sind diese Blühstreifen, drei Hektar nahm der Kinderhauser unter die Räder: So blühen die Sonnenblumen momentan auf rund eineinhalb Kilometern allein im Norden. In Münster insgesamt sind es laut Kreisverband circa 60 Kilometer, in Westfalen-Lippe 5000 Kilometer. Buchweizen, Phacelia, Lein, Koriander und Malve wurden samt den leuchten Sonnenblumen ausgesät.