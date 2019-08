Alle Kinder und Erwachsenen, die sich fragen, was eigentlich auf der Speisekarte der Vögel in den Rieselfeldern steht, sind bei der Veranstaltung „Wassergetier“ am Mittwoch (14. August) von 10 bis 12 Uhr bei Dr. Giselheid Reding richtig. Mit Keschern erhalten sie die Gelegenheit, die Wassertiere aufzuspüren, genau zu betrachten und einiges über ihre Aufgaben und über ihre Überlebenstricks zu erfahren. Vorsichtshalber sollte Wechselkleidung mitgebracht werden. Am Abend des selben Tages hat Giselheid Reding eine Veranstaltung für Teilnehmer ab acht Jahren vorbereitet. „Vom Tag zur Nacht“, von 20.30 bis 22.30 Uhr, lautet der Titel des Angebots für Familien mit Kindern. Bei Spiel und Spaß soll herausgefunden werden, welche Töne und Geräuschkulissen sich allmählich in den Rieselfeldern während der Dämmerung in die Nacht hin­ein verändern. Auf diese Weise soll untersucht werden, welche Tiere tagsüber und welche nachts unterwegs sind. Mit etwas Glück können die Teilnehmer Glühwürmchen und auch einen schönen Sonnenuntergang erleben. Für die Teilnahme an den kostenpflichtigen Programmen ist eine Anmeldung unter ✆ 16 17 60 bis Dienstagmittag erforderlich. Ausgangspunkt der beiden Veranstaltungen ist die Biologische Station Rieselfelder, Coermühle 181.