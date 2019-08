Zum sonntäglichen „ökumenischen Friedensgebet“ in St. Norbert wird nach der Ferienpause erstmals wieder am 25. August (Sonntag) eingeladen. Koordiniert wird das Friedensgebet in der Gemeinde St. Franziskus von Beate Abbing. 80 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges und 30 Jahre nach dem Fall der Mauer in Berlin sei Frieden für viele Menschen immer noch nicht greifbar. Im Glauben an die Zusage Jesu „Der Friede sei mit euch“ sollen die Nöte der Welt im Gebet vor Gott getragen werden, heißt es in der Einladung zum Friedensgebet in der St.-Norbert-Kirche.