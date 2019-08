Der Reichtum an Krabbeltieren in den Rieselfeldern, zu denen auch Spinnen gerechnet werden können, ist groß. Jene Tiere, die die Menschen manchmal erschrecken, sind aber auch nichts anderes als „bestes Vogelfutter“. Spinnen beobachten und kennenlernen können Familien mit Kindern ab sechs Jahren am Freitag (23. August) von 10 bis 12 Uhr in den Rieselfeldern. Treffpunkt für die kostenpflichtige Veranstaltung „Wer hat Angst vor acht Beinen?“ mit Dr. Giselheid Reding ist die Biologische Station Rieselfelder, Coermühle 181. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag um 12 Uhr unter ✆ 16 17 60 erforderlich.