Gänse, Enten und Reiher sammeln sich vermehrt an den verbliebenen Wasserflächen mit flachen Uferrändern. Dazu zählen vor allem die Rieselfelder. Dort können Naturliebhaber immer viele Vögel sehen, garantiert auch auf der vogelkundlichen Abendwanderung am Freitag (6. September)von 18 bis 20.30 Uhr unter der Leitung des Biologen Frank Peterskeit. Am Samstag (7. September) bekommen dann die Kinder ab 15 Uhr die Chance, etwas auf der zweistündigen Kindersafari in den Rieselfeldern zu entdecken. Dabei wird sie der Naturführer Udo Wellerdieck unterstützen. Startpunkt für die beiden kostenpflichtigen Naturführungen ist die Biologische Station Rieselfelder Münster, Coermühle 181. Eine Anmeldung ist bis Freitagmittag um 12 Uhr unter ✆ 16 17 60 erforderlich.