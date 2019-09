Der Stadtteiltreff „Mittendrin“ geht in die zweite Runde. Nach dem Umzug vom Hamannplatz 11-12 geht es jetzt am Hamannplatz 38 weiter. Die Räumlichkeiten seien von Firma Stroetmann zur Verfügung gestellt worden, erzählt Florian Steinforth .

Zusammen mit Heinz Vosseberg organisierte er jetzt den Neustart des Seniorentreffs der Gruppe „Älterwerden in Coerde“, die zu den Nutzern des Treffs „Mittendrin“ zählt. „Ich bin ein begeisterter Doppelkopfspieler“, sagt der ehemalige Feuerwehrmann. An zwei Tischen sitzen jeweils vier Spieler und Spielerinnen, an dem einen Tisch wird noch entspannt geübt. „Ich freue mich, dass der Seniorentreff wieder geöffnet ist“, sagt eine Doppelkopfspielerin, „das ist doch ein sehr geselliges Ereignis.“ „Also, ich zeig mich mal“, ruft just ein Spieler aus der „Profi-Runde“ und donnert die Kreuzdame auf den Tisch.

Am nächsten Montag ab 14.30 Uhr ist beim Seniorentreff im „Mittendrin“ Kaffeetrinken und Klönen angesagt, am 16. September Tanzen im Sitzen. Am 23. September werden Waffeln gebacken, und am 30. September ist ein offener Spieletreff geplant.