Zum Sommerfest am Tag des offenen Denkmals am Sonntag (8. September) laden die Wohngenossenschaft Haus Coerde sowie die Ateliers und Werkstätten auf Haus Coerde, Coermühle 50, von 11 bis 18 Uhr ein. Um 11 Uhr und um 14 Uhr bietet die Wohngenossenschaft Führungen an. Die Ateliers und Werkstätten von Kerstin Habersack, Annette Hinricher, Rolf Tiemann, Monika Schiwy und Gabriele Jasper laden zu Ausstellungen und Aktionen ein. Es gibt lange Tafeln zum Verweilen bei Kaffeespezialitäten, Tee, Quiche, Kuchen und bei Speisen aus der Landgenusswerkstatt sowie Wein. Das Fest findet bei jedem Wetter statt.