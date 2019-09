Er läuft wieder: Jochen Schweitzer wird am Sonntag, kurz vor seinem 77. Geburtstag am 9. September zum zweiten Mal beim Münster-Marathon an den Start gehen. Der Sprecher der Bürger-Initiative Hamannplatz läuft auf der zehn-Kilometer-Strecke des Charity-Laufs mit.

Dessen Erlös geht wie berichtet in diesem Jahr an „Plan International Deutschland“, eine Hilfsorganisation, die das Startgeld der Teilnehmer in voller Höhe als Spende erhalten wird, um es für ein Projekt in Hanoi (Vietnam) einzusetzen. Dort sollen vor allem junge Mädchen künftig in sicherer Umgebung und unbeschwert aufwachsen können.

Voriges Jahr war Münster-Marathon-Premiere für den sportlichen Coerder. Jochen Schweitzer machte sich 2018 ein Geburtstagsgeschenk: Er lief die Zehn-Kilometer-Charity-Strecke beim Münster-Marathon an seinem 76. Geburtstag. Diesmal klappt das nicht ganz: Der Marathon ist einen Tag zu früh. Schweitzer war nie in einem Laufsportverein, sondern Fußballer. Der Finne Paavo Nurmi und Herbert Schade sind die Idole seiner Kindheit.

Der Coerder läuft normalerweise zwei bis dreimal die Woche am Kanal: von der Kleimannbrücke bis zum Hessenweg und dann retour. Zur Vorbereitung auf den Charity-Lauf hat er seine Strecke nun bis zur Schifffahrter-Damm-Brücke ausgeweitet.

„Mal gucken, wie lange ich das noch schaffe“, meint er. Erst einmal hat er die Zahl 80 vor Augen.