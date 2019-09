„Das machen wir nun schon seit drei Jahren“, verriet der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Olaf Selinski . Damals habe der Verein die Coerder Bürgerschützen übernommen, er wollte das Schützenfest weiterführen: „Es soll ein Fest für den Stadtteil sein, daher haben wir ein Familienfest daraus gemacht.“

Dem Namen trugen die rund 150 Besucher auch Rechnung: Während sich die Kinder mit Hüpfburg und Luftballonkünstler vergnügen konnten, durfte die Jugendlichen ab zwölf Jahren schon an das Luftgewehr. „Die dürfen schon auf Scheiben schießen und manchmal entdeckt man dabei auch echte Talente“, so Selinski.

Auch in diesem Jahr seien wirklich beeindruckende Schießergebnisse auf der Bahn erzielt worden: „Maximal können 50 Punkte erreicht werden – und unser erster Platz hatte bereits 46.“ Der erfolgreiche Schütze war Tyrice Dunkel, dicht gefolgt von Angelino Imeri mit 45 Ringen. Markus Tawfik kam mit 44 Ringen auf den dritten Platz.

Danach waren die Erwachsenen an der Reihe. Die schossen allerdings nicht auf Scheiben, sondern mussten ihre Treffsicherheit unter der Vogelstange unter Beweis stellen. Mit dem 147. Schuss konnte sich Kevin Giese durchsetzen. Doch er holte nicht nur den Vogel herunter, sondern auch gleichzeitig den rechten Flügel. „Denn der war noch am Vogel“, lachte Selinski.

Der linke Flügel ging an Marcus Großmann. Die Krone holte sich Georg Aufderhaar, der Geschäftsführer von Teutonia. Der Apfel ging an Julia Watmough, das Zepter an Ingo Wagner. „Es war einfach ein schönes Zusammensein“, resümierte Selinski. Denn der Spaß stehe immer im Vordergrund und den habe man gehabt.