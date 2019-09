Vielfalt – dafür sei Coerde ein Ort „par excellence“, sagte Dr. Felin Twagirashyaka vom Verein „Iriba-Brunnen“ auf dem Hamannplatz.

„Heute ist ein besonderer Tag“, meinte er. Denn: Die inzwischen fünfte Auflage des „Fests der Vielfalt“ startete zum ersten Mal unter freiem Himmel. Ein buntes Bühnenprogramm lud die Menschen aus dem Stadtteil ein, andere Kulturen kennenzulernen. Diese Beobachtung hat Josee Mukanshimiyimana , die Vorsitzende des Vereins, gemacht: Viele Migranten würden vor allem Kontakt zu Landsleuten suchen, weniger aber zu Einheimischen – und umgekehrt. So hatten sie und ihre Mitstreiter die Idee, das mit einem gemeinsamen Fest zu ändern. Das „Fest der Vielfalt“ war geboren. Es fand mal im Begegnungszentrum Meerwiese und mal im Kinderhauser „Atrium“ statt. Nun folgte bei mildem Spätsommerwetter die Premiere auf dem Hamannplatz.

Die Veranstaltung war auch eine gute Gelegenheit für die Aktiven, ihren Verein einmal vorzustellen. Nachhilfe in der jeweiligen Muttersprache bietet der Verein „Iriba-Brunnen“ zum Beispiel an der Hauptschule Coerde. Daneben gibt es Beratungsangebote für Frauen und ein Nähprojekt. Jugendliche können sich im Rahmen ihres freiwilligen sozialen Jahres beim Verein engagieren. Außerdem berät er im Auftrag des Eine-Welt-Netzes NRW entwicklungspolitische Initiativen und Gruppen. Neben Infos gab es jede Menge zu sehen und zu erleben. Das rituelle Singen und Trommeln in Burundi ist Weltkulturerbe der UNESCO. Die Gruppe „Kanguka“ bewies dies eindrucksvoll. Es folgte Abdullah Tamaa, der auf dem orientalischen Instrument Oud Lieder spielte. Weiter ging es auf der Bühne mit der „Kunta-Kinte-Gruppe“ und der Iriba-Kindertanzgruppe.