Die Pfarrei St. Franziskus lädt zur Mitfeier ihres Franziskus-Festes am Sonntag (29. September) ab 11 Uhr im Begegnungszentrum Meerwiese ein.

Den Auftakt bildet ein Gottesdienst „Mit Jesu on tour“, der von jungen Erwachsenen der Pfarrei vorbereitet und von dem Gospelchor „Hear us“ aus Neuss mitgestaltet wird.

Im Anschluss daran gibt es ein vielfältiges Programm, teilt die Pfarrei mit. Dazu gehören ein offenes Singen mit der Chorgemeinschaft, Tanz für Jung und Alt, Spielangebote für die Kinder, ein Bücherflohmarkt sowie Infostände verschiedener Initiativen.

Das Essensangebot ist ebenso vielseitig: Angefangen bei Manakish vom Foodtruck der Flüchtlingsinitiative „elbén“ über typisch rumänische Kohlrouladen und Grillwürstchen bis hin zu einem Kaffee- und Kuchenangebot.

Ein Highlight des Festes soll das „Sternsingermobil“ des Kindermissionswerkes sein, das auf seiner zweiten Deutschlandtour nun in Coerde Halt macht: Dort gibt es einen Einblick in die jährliche Sternsingeraktion und die dadurch geförderten Projekte. Damit verbunden sind auch die Partnerprojekte von St. Franziskus in Bhopal (Indien) und in Timbiras (Brasilien). Da sich im Oktober eine Reisegruppe auf den Weg nach Indien machen wird, um die dort geförderten Projekte und Partner zu besuchen, wird diese Delegation auf dem Franziskus-Fest offiziell im Namen der Pfarrei entsandt.

Der Erlös des Festes geht an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) und an den in Coerde gegründeten Verein Iriba-Brunnen, der die soziale Integration von Migrantinnen und Migranten fördert und an der Verbesserung von deren Lebensbedingungen mitwirkt. Das Franziskus-Fest endet gegen 15.30 Uhr.