Zu einem Treffen rund um die St. Norbert-Kirche lädt die Pfarrei St. Franziskus am Sonntag (6. Oktober) ein. Um 11 Uhr besteht die Möglichkeit, an dem für Kinder und Familien gestalteten Gottesdienst teilzunehmen. Ein sich anschließender Mittagsimbiss bietet die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Eine Kinderbetreuung wird angeboten, sodass niemand zu Hause bleiben muss. Ziel des Treffens ist, Familien miteinander in Kontakt zu bringen, denen Glaube und Kirche ein Anliegen ist und die auf der Suche nach Gleichgesinnten sind. Das Treffen endet 14.30 Uhr. Weitere Treffen sollen folgen.