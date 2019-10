Obwohl auch Mücken, die quälenden Plagegeister, Lieblingsspeise von Spinnen sind, sind die Achtbeiner oft nicht so gut gelitten. Wer mehr über nützliches Getier erfahren möchte, kann sich am Mittwoch (16. Oktober) von 15 bis 17 Uhr mit der Biologin Giselheid Reding auf einen Familien-Spaziergang um die Biologische Station begeben. Die Anmeldung für die kostenpflichtige Veranstaltung muss bis um 13 Uhr am Dienstag (15. Oktober) unter ✆ 16 17 60 erfolgen.