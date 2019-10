Eine Woche lang soll in Coerde Müll gesammelt werden. Die Initiative „Clean Up Coerde“ des Ortsverbands Grüne Münster-Nord lädt Bürger, Einrichtungen, Vereine, Nachbarschaften und alle Interessierten ein, sich zu beteiligen. Gesammelt werden soll zwischen dem 4. November (Montag) und 9. November (Samstag).

Unterstützung erhalten die Bürger laut „Clean up Coerde“ in der Aktionswoche von den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster (AWM).

Ab dem 28. Oktober (Montag) können vormittags die Müllzangen, Handschuhe und Säcke in der HTG Coerde, Dachsleite 22, bei Udo Schonhoff abgeholt werden.

Die AWM stellt vom 8. November bis 9. November (Freitag und Samstag) einen Container auf dem Hamannplatz auf. Dort können die vollen Müllsäcke entsorgt werden.

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann sich per E-Mail bei Kolbert@Gruene-Muenster.de anmelden. Erbeten ist die Information, wer wo sammeln möchte. Nähere Auskünfte gibt es bei der Initiative „Clean Up Coerde“ unter ✆ 161 97 26.