Die Initiative „Clean up Coerde“ des Ortsverbands Grüne Münster-Nord lädt Bürger, Einrichtungen, Vereine, Nachbarschaften und alle Interessierten ein, vom 4. bis zum 9. November in Coerde Müll zu sammeln. Die AWM unterstützen das Projekt. Nähere Auskünfte gibt es bei der Initiative „Clean up Coerde“ unter ✆ 161 97 26.