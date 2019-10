Stimmungsvoller Sonnenaufgang in Sandrup

Ein stimmungsvoller Sonnenaufgang bot sich am Freitag in der Frühe in Sandrup. Das Bild zeigt die Zuwegung zum Hof Harbert. Während im Osten die Morgenröte den Himmel verzauberte und graue Wolken den beginnenden Tag einläuteten, bot sich auch im Westen ein besonderes Bild. Denn gleichzeitig entfaltete dort in prächtigen Farben ein Regenbogen sein Halbrund. Wen es an diesem Wochenende in die Natur lockt, der hat zum Beispiel am heutigen Samstag von 16 bis 18 Uhr die Gelegenheit, an einer öffentlichen kostenfreien Führung unter der Leitung von Udo Wellerdiek vom Nabu durch die Rieselfelder teilzunehmen. Treffpunkt ist an der Biologischen Station, Coermühle 181.