Der Kinderzirkus Coerdini gastiert am Freitag (15. November) und am Samstag (16. November) wieder im Begegnungszentrum Meerwiese, An der Meerwiese 25, in Coerde. An beiden Tagen heißt es um 15 Uhr: „Manege frei!“ Das diesjährige Programm des seit 2001 bestehenden Zirkusses trägt den Titel „Familie Coerdini findet Helden“. Kinder zahlen einen Euro Eintritt. Für Erwachsene kostet die Schau zwei Euro.