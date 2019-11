Die Kulturinitiative Coerde lädt zu einem lateinisch-deutschen Vorlese-Café einVon Ovid bis Seneca reicht das Programm.

Den Leseabend in lateinischer und deutscher Sprache veranstaltet die Kulturinitiative Coerde am morgigen Freitag (22. November) im Begegnungszentrum Meerwiese, An der Meerwiese 25. Ab 19.30 Uhr liest Simon Beckmann Gedichte und Prosa von Catull, Tibull, Ovid und Seneca. Günter Rohkämper-Hegel – Hörbuchsprecher, Sprecherzieher und Gründer des Vorleseclubs Hiltrup – wird dem Publikum anschließend die Übersetzungen in deutscher Sprache vortragen.

Wie inzwischen Tradition, begleitet auch dieses Mal ein musikalisches Programm die Abendlesung, so die Ankündigung. Die Kulturinitiative sei glücklich, dass mit Ingeborg Rieger-Kodama (Mezzosopran), Lydia Fischer (Klavier) und Heinz Baumgarten (Violoncello) „drei ausgezeichnete Musiker für die Veranstaltung gewonnen werden konnten“, freut sich Tanja Stermann, Initiatorin des Vorlese-Cafés. Der Eintritt ist frei.