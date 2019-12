Kinder ab fünf Jahren sind am kommenden Sonntag (8 Dezember) mit ihren Eltern um 15.30 Uhr zu den Winterpunsch-Theatertagen in der Meerwiese eingeladen. Das Theater Don Kidschote aus Münster spielt das beliebte Stück „Don Kidschote will Ritter werden“.

Das junge Publikum erlebt die fantasievolle Geschichte des umherziehenden Vagabunden Don Kidschote. Er ist ein Nachfahre des berühmten Don Quijote, der sich mit seinem treuen Weggefährten Don Pferd, einem rollenden Badezimmer, einer vollen Kofferladung und dem Abbild seiner großen Liebe Lady Lea auf die Reise nach spannenden Abenteuern macht. Selbst feuerspeiende Drachen, aufgeblasene Staubsauger und einige scheinbar von Zauberhand geführte Sonnenschirme können Don Kidschote in seinem mutigen Kampf für Freundschaft, Liebe und Fantasie nicht aufhalten, heißt es in der Ankündigung.

Es ist ein Stück mit viel Musik, Gesang, Slapstick, Bildern und der Einbeziehung des Publikums. Karten sind erhältlich unter www.localTicketing.de/ winterpunsch.