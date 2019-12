Das Haus der offenen Tür (HoT) Coerde gestaltet mit einer Adventsmatinee den zweiten Adventsonntag (8. Dezember) in der Andreas-Kirchengemeinde.

Dazu wird der Chor „Return to Music“ im Anschluss an den Gottesdienst mit einem kleinen Konzert auftreten, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Zudem stellt die Künstlerin Angelina Wendt Bilder im Kirchenzentrum aus. An einem kleinen Verkaufsstand werden Nordsee-Kräuter aus Belgien verkauft. Neben Kaffee, Spekulatius und Weihnachtsgebäck wird auch ein Mittagsimbiss gereicht.

Der Gottesdienst um 9.30 Uhr wird von Jugendlichen aus dem HoT mitgestaltet, auch der Chor wird während des Gottesdienstes auftreten.