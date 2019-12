Seit über vier Jahren treffen sich in der Malgruppe „Pinselchen“ Mädchen und Jungen verschiedener Nationalitäten im Alter von acht bis zwölf Jahren. Seit September dieses Jahres trifft sich die Malgruppe regelmäßig zwei Mal in der Woche im DRK-Jugendtreff Coerde. Unter Anleitung der Kunstlehrerin Lydia Rausch zeichnen die Kinder nicht nur mit Buntstiften, es werden auch Techniken mit Aquarell-, Ölkreide oder Acrylfarben erlernt, heißt es in einer Mitteilung des DRK Münster.

„Wir wollen den Kindern und Jugendlichen einen individuellen Weg zum Malen ermöglichen, der frei ist von Leistungsdruck und Raum für eigene Fantasie lässt“, wird Rausch in der Mitteilung zitiert. So würden die Kinder mit Freude an verschiedene Techniken und Themen herangeführt. Bastelarbeiten und Skizzen im Freien anzufertigen, mache den Kindern besonders viel Spaß. „Wir freuen uns, dass wir die bemerkenswerten Ergebnisse nun in der Stadtbücherei Coerde der Öffentlichkeit präsentieren können“, so die Pädagogin.