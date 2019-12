Zum ökumenischen Adventskonzert der evangelischen und der katholischen Gemeinde kamen rund 180 Gäste in das Andreas-Kirchenzentrum.

Die Chorgemeinschaft St. Franziskus unter der Leitung von Wolfram Roth, der Chor Stimm-Werk Münster unter der Leitung von Sebastian Zint sowie die Instrumentalisten Ruolin Sun (Violine), Dayoung Lee (Violine), Lia Theotonio (Violine), Meltem Gümüs (Cello), Mijin Lee (Klavier) und Lydia Fischer (Orgel und Klavier) gestalteten das Konzert. Die musikalische Leitung hatte Lydia Fischer.

Die Konzertgäste wurden mit dem Orgelstück „A Christmas Pastoral“ von Bertram Luard-Selby begrüßt. Mit dem Gemeindelied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ gab es den gemeinsamen Einstieg in das Konzert, in dem der Chor Stimm-Werk Münster Stücke von Sebastian Zint, John Rutter, Mykola Leontovich und Dan Forrest zu Gehör brachte. Ein Medley mit bekannten Melodien aus „Tschaikowskis „Nussknacker“ in einer Bearbeitung von Alfred Pfortner gehörte ebenfalls zum Konzert.

Die Chorgemeinschaft St. Franziskus war mit dem Stück „Brennende Kerzen“ von Lorenz Maierhofer und einer Adventsmotette für Chor, Streicher und Klavier von Hermann Angstenberger zu hören. Kurze Lesungen bereicherten das Konzert. Es endete mit dem Gemeindelied „Tochter Zion“.

Zum Schluss wurde das Friedenslicht von Bethlehem an die Besucher weitergeben: Es war von den Pfadfindern aus dem Paulus-Dom zur Andreas-Kirche nach Coerde gebracht worden.