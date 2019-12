Der Heilige Abend beginnt in der Andreas-Kirche mit einem Gottesdienst für Jung und Alt um 15 Uhr. In diesem Gottesdienst wird die weihnachtliche Bildgeschichte „Das Geschenk der Hirten“ für Kinder erzählt.

Die Christvesper um 18 Uhr wird mit Lesungen und feierlicher Musik festlich gestaltet. Unter musikalischer Leitung von Lydia Fischer (Orgel und Klavier) treten Svetlana Gibner (Querflöte) sowie Cristian Ramirez (Bariton) auf. Dazu werden Texte zur Weihnacht gelesen. Die Predigt hält Pfarrer Frank Beckmann .

Um 16.30 Uhr feiert die evangelische Gemeinde den Heiligabend-Gottesdienst in der katholischen St.-Marien-Kirche in Sprakel. Der Gottesdienst wird ebenfalls von Pfarrer Frank Beckmann gehalten.

Am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) findet der Gottesdienst mit Feier des Abendmahls um 9.30 Uhr in der Andreas-Kirche statt. Am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) lädt die Gemeinde zum musikalischen Gottesdienst um 10.45 Uhr in die Markus-Kirche nach Kinderhaus ein.

Zum Jahreswechsel feiert die Gemeinde den Gottesdienst am Altjahresabend (31. Dezember) um 17 Uhr, in der Andreas-Kirche. Ebenfalls um 17 Uhr findet dort der Gottesdienst am Neujahrstag (1. Januar) statt. Dieser Gottesdienst wird mit der Versöhnungslitanei von Coventry gefeiert. Dazu ist auch die Kinderhauser Markus-Gemeinde eingeladen, in der an diesem Tag kein Gottesdienst stattfinden wird.