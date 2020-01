Die Rieselfelder sind niemals langweilig. Sogar im Winter sind viele Vögel zu beobachten. Die Bäume und Sträucher stehen in Wartestellung für den Frühling. Es gibt die ersten Blüten an der Haselnuss, ebenso die ersten Weidenkätzchen. Am Sonntag (19. Januar) geht die Biologin Giselheid Reding von 14 bis 16 Uhr auf eine Familien-Entdeckungstour. Der Start ist an der Biologischen Station Rieselfelder, Coermühle 181. Zu dieser kostenpflichtigen Veranstaltung ist eine Anmeldung bis Freitag (17. Januar) um 12 Uhr unter ✆ 16 17 60 erforderlich.