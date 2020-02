Das bisschen Regen

„Schön, dass ihr da seid trotz des Nieselregens“, grüßte CCC-Präsident Robert Erpenstein immer wieder die bunt kostümierten Karnevalsfreunde, die den Weg der Wagen und Fußgruppen beim Rosenmontagszugs säumten. Kinder mit Eltern oder Großeltern, junge und ältere Karnevalsfreunde – sie alle waren zum Rosenmontagszug gekommen, obgleich der Regen die Wetterfestigkeit zunehmend auf die Probe stellte.

KarnevalNord Foto: kaj

Angefangen hatte es mit etwas höherer Luftfeuchtigkeit am Schlossplatz, dem die Karnevalisten Sonne im Herzen entgegensetzten. Doch spätestens an der Fischbrathalle war es dann ein ausgewachsener Nieselregen. Regen gibt es öfter – Rosenmontag nur einmal im Jahr. Alles eine Frage der Priorität.

Vorne weg, vorm Wagen des Coerder Carneval-Clubs ( CCC ), lief zum zweiten Mal eine freie Fußgruppe aus Coerde: eine vereinsunabhängige närrische Begleitung, dafür mit geschwisterlichen Bezügen zum CCC.

KarnevalNord Foto: kaj

Denn Roswitha Burlage, die dieses Mal mit der Runde als „Cup-Cake“ unterwegs war, ist die Schwester von Robert Erpenstein. Zum Jubiläum „50 Jahre CCC“ in der vorigen Session hatte sich die Runde zusammengefunden und den CCC-Wagen Rosenmontag als Jubi-Törtchen begleitet – etliche waren auch diesmal beim großen Zug in Münster mit am Start.

Westfalia Kinderhaus Foto: ohw

Und dann gab es eine echte Überraschung: Erstmals war Westfalia Kinderhaus am Start. Die Sprakeler Karnevalsfreunde der KIG waren am Rosenmontag einmal ohne ihr närrisches Oberhaupt unterwegs: Prinz Ingo II. Reismann fuhr am Montag bei seiner Stadtwache mit. Stadtwache und KIG sind seit Jahren sehr gut befreundet: Da leiht man – zumal an einem Rosenmontag – auch gern einen Prinzen aus.