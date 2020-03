Die Grünen Münster haben noch vor Beginn der Restriktionsmaßnahmen in der Corona-Krise ihre Direktkandidaten für den Rat gewählt. In Münsters Norden kandidieren demnach Dirk Guddorf in Coerde, Sonja Völker in Kinderhaus-Ost/Sprakel und Ahmed Zaki Farie in Kinderhaus-West, schreiben Münsters Grüne in einer Pressemitteilung.

Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie rücken viele kommunalpolitische Themen erst einmal in den Hintergrund, heißt es weiter bei den Grünen. „Gleichzeitig merken wir gerade jetzt, wie wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt ist“, sagt Ahmed Zaki Farie (41), der in einem Pharma-Unternehmen arbeitet.

Integration

Farie, der ursprünglich aus dem Jemen stammt, setzt sich seit Langem für eine gelingende Integration von Zugewanderten in Deutschland ein, unter anderem in der Jemenitischen Gemeinde NRW. „Momentan erleben wir in Münster viel Solidarität und Hilfsbereitschaft“, sagt Farie. „Die brauchen wir auch bei den Themen Flucht und Migration. Das Flüchtlingslager Moria in Griechenland muss dringend evakuiert werden, bevor dort Tausende Menschen am Coronavirus sterben.“

Angemessene Bezahlung

„Die Kranken- und Altenpfleger leisten in diesen Wochen eine unglaubliche Arbeit“, betont Dirk Guddorf (50), gelernter Krankenpfleger und Sozialarbeiter, der in den vergangenen Jahren unter anderem Mitglied im Sozialausschuss war.

„Diese Berufe müssen endlich angemessen bezahlt werden. Und wir sehen jetzt, wie wichtig es ist, dass wir ausreichend Kapazitäten vorhalten und Krankenhäuser nicht wie Unternehmen am Profit ausrichten“, so Guddorf. Als Bezirksvertreter hat er sich für das geplante Kinder- und Jugendgesundheitszentrum in Coerde eingesetzt und sieht den Bedarf für ein vergleichbares Zentrum auch in Kinderhaus.

Rieselfelder

Sonja Völker, Ratskandidatin der Grünen Kinderhaus-Ost /Sprakel Foto: Grüne

Sonja Völker (32), die mehrere Jahre als Referentin an Hochschulen gearbeitet hat und aktuell im Zweitstudium Jura studiert, hat in den letzten Tagen viele Menschen beim Spaziergang in den Rieselfeldern gesehen. „Solche Naturschutz- und Naherholungsgebiete wissen wir jetzt gerade besonders zu schätzen, wenn uns andere Beschäftigung fehlt“, beobachtet sie. Im Rat und in der Bezirksvertretung will sie sich dafür einsetzen, die Rieselfelder für den motorisierten Durchgangsverkehr zu sperren: „Der tägliche Pendlerverkehr gehört nicht in ein ausgewiesenes Natur- und Vogelschutzgebiet.“