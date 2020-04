Es sieht ein bisschen nach „Land Art“ aus an der Straße Zum Rieselfeld: Mit einem rotweißen Absperrzaun ist die Baustelle der Stadtwerke auf dem Feld von dem Radweg getrennt. Wie Stadtwerker-Pressesprecher Florian Adler erläutert, werden im Feld entlang der Straße drei Stromkabel (Mittelspannung) erneuert. Sie verlaufen von der Ecke Kanalstraße / Wienburgstraße an der der Straße Zum Rieselfeld entlang bis zum Bahnübergang. Kanalstraße, das Bodendenkmal Max-Klemens-Kanal und auch die Aa-Unterquerung sind per Spülbohrung unterquert worden. Die weitere Verlegung der Kabel erfolgt derzeit in offenere Bauweise – also mit Graben. Da die gesamte Baustelle im Feld verläuft, bleibt der Radweg normal befahrbar.