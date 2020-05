Vieles musste in den vergangenen Wochen auch in der Andreas-Gemeinde wegen der Corona-Pandemie gestrichen werden. Der „Elfi-Gottesdienst“ zu Pfingsten wird jedoch stattfinden und – da offensichtlich das Wetter mitspielt – so wie bereits seit Langem geplant: unter freiem Himmel. Am Pfingstsonntag (31. Mai) lädt die Gemeinde um 11 Uhr zu einem Gottesdienst auf dem Andreas-Kirchplatz ein. Stühle werden mit den üblichen Sicherheitsabständen aufgestellt sein, Hygieneregeln sind zu beachten, auf Gemeindegesang wird nach wie vor verzichtet, heißt es in einer Pressemitteilung der Andreas-Gemeinde. Stattdessen wird der Gottesdienst von Lydia Fischer am E-Piano mit fröhlichen Melodien musikalisch reichhaltig gestaltet. Die Predigt hält Pfarrer Frank Beckmann. Auf ein geselliges Beisammensein im Anschluss an den Gottesdienst muss wegen der bestehenden Kontaktbeschränkungen weiterhin leider verzichtet werden.