Auch in den Rieselfeldern darf man sich wieder etwas mehr trauen und die Mitarbeiter der Biologieschen Station wagen nun die ersten Führungen. Maximal neun Personen dürfen laut einer Mitteilung der Verantwortlichen nach der zur Zeit gültigen Verordnung teilnehmen. Nasen- und Mundbedeckungen sollten getragen werden.

Zu Beginn muss jeder Teilnehmer Namen, die Adresse und eine Telefonnummer für die Rückverfolgbarkeit angeben. Diese Teilnehmerlisten werden vier Wochen aufgehoben und dann vernichtet. Eine telefonische Anmeldung unter 02 51 / 161760 ist verpflichtend.

Die nächsten Führungsangebote der Biologischen Station sind heute von 18.30 bis 21 Uhr (Vogelstimmenwanderung mit dem Biologen Frank Peterskeit), die öffentliche Führung am Samstag (6. Juni) von 14 bis 16 Uhr mit Hans-Uwe Schütz und der vogelkundliche Sonntagsspaziergang um den Großen Stauteich am Sonntag (7. Juni) von 11 bis 13 Uhr unter der Leitung des Vogelkundlers Manfred Röhlen.

Die Ausstellung zur Landschaftsgeschichte der Rieselfelder am Rieselfeldhof hinter der Gaststätte Heidekrug ist bereits seid zwei Wochen wieder geöffnet. Der Aussichtsturm bleibt auch weiterhin an den Wochenenden und Feiertagen geschlossen, da an diesen Tagen zu viele Menschen unterwegs sind und diesen Aussichtspunkt nutzen wollen. Abstände können dann nicht eingehalten werden.