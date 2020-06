Ein Theaterprojekt für Kinder von fünf bis zehn Jahren bietet der Verein „Initiative Chack“ („Chancen für alle Coerder Kinder“) in der zweiten Sommerferienwoche in Kooperation mit der Kinderkulturwerkstatt Musifratz an.

Theaterspielen, Verkleiden und Schminken machen viel Spaß: Mit Bewegung, Spielen, Sprechen, Mimik und viel Fantasie wird gemeinsam ein kleines Theaterstück entwickelt. Eltern, Freunde und andere Zuschauer werden am Ende der TheaterWoche zu einer Aufführung eingeladen.

„Wir halten die aktuellen Corona-Hygiene-Regeln strikt ein“, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Geleitet wird das Projekt von den Theaterpädagoginnen Sara Häuser und Lynn Kristin Schroeter.

Das Theaterprojekt ist auf dem Gelände des SV Teutonia Coerde, Coerheide 36, angesiedelt. Das Kindertheater findet vom 6. bis 10. Juli (Montag bis Freitag) täglich von 9 bis 13 Uhr statt. Die Aufführung zum Abschluss ist am 10. Juli um 15 Uhr.

Die Teilnahme am Theaterprojekt von „Chack“ und Musifratz ist kostenlos.

Infos und Anmeldung bei der „Initiative Chack“ per E-Mail an coerder-kinder-theater@initiative-chack.de, 13 32 67 32.