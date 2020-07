Die Aufführung des „Coerder-Kinder-Sommer-Theaters” beginnt am Freitag (10. Juli) um 15 Uhr auf dem Gelände des SV Teutonia Coerde, Coerheide 46. Sie wird etwa eine Stunde dauern. Die Kinder haben die ganze Woche Theaterspielen geübt, ein Stück geprobt und werden das Ergebnis am Freitagnachmittag aufführen, berichtet Jochen Achweiter, erster Sprecher der Coerder Initiative „Chack“. Er verrät nur so viel: Es geht um eine spannende Geschichte mit vielen Tieren. Anschließend kommt noch der bekannte Clown Fidelidad ins Waldstadion: Kinder und Erwachsene werden viel Spaß haben. Die Aufführung findet auf einer „Freilichtbühne” statt. Die Besucher bringen ihren Mund-Nasen-Schutz und vorsichtshalber einen Schirm mit. Abstand ist zu halten, die Besucher müssen sich in eine Liste eintragen. Der Eintritt ist frei. Schweitzer: „Wir freuen uns sehr auf das Ergebnis dieses tollen Projekts für die Kinder von Coerde“.